Lavgir i bilbransjen

Virusfrykt fører til salgssvikt og stengte fabrikker for de europeiske bilprodusentene. Superbilprodusenten Lamborghini var først ut med å stenge dørene, og har stanset produksjonen ved fabrikken i Sant´Agata i Bologna frem til 25 mars.

Bråstans i bilsalget i verdens største bilmarked, Kina, fikk i første omgang skylden for salgssvikten. Etter strenge restriksjoner og stengte grenser i Europa har bilprodusentene fått ytterligere problemer.

Volkswagen, som er verdens nest største bilprodusent etter Toyota, melder om kansellerte skift og hjemsendte arbeidere ved flere fabrikker i Spania. Fiat Chrysler, med rundt 12 prosent av verdens bilmarked, melder om store produksjonskutt i Europa som følge av virusutbruddet.

LMC er verdens ledende leverandør av prognoser for verdens bilindustri, og kom onsdag med dystre spådommer for utviklingen i bilsalget. Estimatene deres tilsier en salgsnedgang på fire prosent, tilsvarende 3,7 millioner biler, og et totalt volum på 86,4 millioner biler. Det er det laveste nivået siden 2013.

- Påvirkningen av COVID-19 på bilindustrien har passert den opprinnelige situasjonen i Kina, noe som resulterer i nedjusterte prognoser i de fleste større markeder, sier Jonathon Poskitt, Director Global Sales Forecasts i LMC.

Produksjonsproblemer og salgssvikt har også ført til kraftig børsfall for flere av de største europeiske bilprodusentene. På én uke har Fiat Chrysler-aksjen falt 15,6 prosent, Volkswagen og BMW har rast i overkant av 27 prosent og Daimler (Mercedes Benz) har stupt nesten 34 prosent.