Volkswagen stenger fabrikker

Volkswagen stenger midlertidig ned produksjonen på fabrikker i Spania, Portugal, Slovakia og Italia. Forberedelser til videre nedstengning av fabrikkene i EU er satt i gang, opplyser selskapet tirsdag.

Midlertidig nedstengning av de fleste av selskapets fabrikker starter fredag, melder DPA.

Reuters melder at det på en av Volkswagens fabrikker i Bratislava har et potensielt coronautbrudd. Volkswagen har ikke kommentert om dette stemmer, men forteller at de vil starte nedstengingen allerede mandag.

– Vi håpet at situasjonen med coronaviruset skulle roe seg over helgen, men det skjedde ikke, sier Oliver Grunberg, styreleder i Volkswagens avdeling i Slovakia.

Som følge av dette blir altså flere av de største fabrikkene til den tyske bilgiganten stengt på ubestemt tid.