BMW stanser produksjon og kaster guidingen

Den tyske bilprodusenten må stanse produksjonen i Europa av hensyn til de ansattes sikkerhet i denne coronaviruskrisen.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft stenger derfor produksjonen i Tyskland, Østerrike, Nederland, USA og Sør-Afrika i en måned. Dette har store selskaper som Fiat, Volkswagen og Daimler allerede gjort.

BMW kaster også guidingen for 2020 i søpla.

– Den nåværende usikkerheten rundt den fremtidige utviklingen over hele verden påvirket av coronaviruset gjør det vanskelig å gi en nøyaktig prognose for 2020, sier finansdirektør Nicolas Peter ifølge Financial Times.

Han legger til at salget vil falle i flere marked. Bilsalget i Europa falt i februar 7,2 prosent sammenlignet med februar i fjor, viser nye tall fra bransjeorganisasjonen Acea. Blant de største enkeltmarkedene i Europa hadde Tyskland det mest betydelige fallet, på 10,8 prosent.

BMW-aksjen faller onsdag formiddag 6,4 prosent til 37,8 euro på børsen i Frankfurt.

PS! Også Toyota velger å stenge sine fabrikker i Europa.