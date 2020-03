Rekken med bilprodusenter som stenger fabrikker og kutter produksjonen begynner å bli lang. Nå føyer den britiske luksusbilprodusenten Rolls Royce seg inn i rekken.

I en uttalelse til Routers skriver selskapet at de stanser produksjonen ved Goodwood-fabrikken i Storbritannia i to uker med hensyn til helsen for de ansatte.

Fabrikken stenger dørene fra mandag 23. mars.

Rolls Royce er heleid av den tyske bilprodusenten BMW.