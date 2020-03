Volvo kansellerer ekstraordinært utbytte

Volvo skroter planen med ekstraordinært utbytte på 7,5 svenske kroner per aksje, ifølge en pressemelding fra selskapet. Avgjørelsen kom etter at selskaper ønsket å holde tilbake penger i møte med coronakrisen. Likevel utbetaler volvo ordinært utbytte på 5,5 svenske kroner per aksje.

Selskaper presiserer at de har en sterk finansiell posisjon og god likviditet. Siden flere avdelinger stenger, ønsker selskapet å holde tilbake utbyttet for å bevare den sterke posisjonen i dagens turbulente marked.

«Mange av konsernets avdelinger er eller vil være midlertidig stengt, og det er foreløpig ikke mulig å vurdere hvor lenge det varer», skriver Volvo i pressemeldingen.

Det ekstraordinære utbyttet ble kunngjort etter at Volvo leverte gode resultatet for 2019. Selskapet hadde en omsetning på 432 milliarder svenske kroner, opp fra 390,8 milliarder svenske kroner året før.

Samtidig ble resultatet per aksje på 17,6 svenske kroner, en oppgang fra 12,2 svenske kroner i 2018