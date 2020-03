Volvo napper i brekket

Torsdag meldte Volvo at det kansellerer det ekstraordinære utbyttet på 7,5 svenske kroner per aksje. Selskapet betaler likevel et ordinært utbytte på 5,5 svenske kroner per aksje og mener det har en sterk finansiell posisjon.

Fredag melder bilprodusenten, gjengitt av Reuters, at den stanser produksjonen midlertidig ved fabrikkene i Sverige, USA og Belgia. Stansen er med hensyn til virussituasjonen som har oppstått.

De svenske fabrikkene i Torslanda, Skovde, Olofstrom og den amerikanske fabrikken i Sør-Carolina vil stenge fra 26. mars til 14. april. Fabrikken i Gent i Belgia er allerede stengt.

Volvo er langt fra den eneste bilprodusenten som har fått merke sviktende bilsalg og problemer med produksjonen. Fra før har flere europeiske bilprodusenter som Lamborghini og Audi stengt sine fabrikker.