Bilprodusenter skal produsere verneutstyr

Med stengte fabrikker for bilprodusentene må de finne andre løsninger å sysselsette seg selv på. Ford uttalte tirsdag at de jobber med helseenheten i General Electrics og 3M for å øke produksjonen av ventilatorer for pasienter, samt respiratorer. Saken er omtalt av Reuters.

På søndag ga USAs president Donald Trump grønt lys for General Motors, Ford og Tesla for å produsere utstyr for å bekjempe viruspandemien.

Samtidig som Ford er i samtaler om å endre produksjonen, så bekrefter bilkonsernet Fiat Chrysler at det skal produsere én million ansiktsmasker til helsesektoren i Nord-Amerika.

Selskapet skrev i en melding mandag at kapasiteten bygges opp denne uken og at det vil kunne produsere en million masker per måned. Maskene skal distribueres i USA, Canada og Mexico.