Citigroup nedjusterer Tesla – ser nedside på 50 prosent

Analytiker Itay Michaeli i Citigroup, nedjusterte tirsdag kursmålet på Tesla-aksjen, ifølge Marketwatch. Kursmålet settes til 246 dollar, ned fra tidligere 312 dollar.

Bakgrunnen for nedjusteringen skal være at Michaeli forventer at Tesla skal levere 434.000 biler i 2020, ned fra tidligere forventning på 517.000.

Michaeli mener Tesla kan tåle et tøft 2. kvartal, ettersom selskapet nylig sprøytet inn 2,3 milliarder dollar.

«Det er en viktig faktor for å absorbere vår modellerte nedleggelse i 2. kvartal, når Tesla sannsynligvis vil oppleve tap i driften og arbeidskapital» sa Michaeli ifølge Marketwatch.

Han legger til at det er en betydelig risiko for at ytterligere nedleggelser kan presse balansen. Samtidig forventer han at Tesla leverer negativt resultat i starten av 2020, mens det snur til pluss i 4. kvartal.

Tirsdag stiger Tesla-aksjen 15,5 prosent til 501,7 dollar, noe som betyr at Michaeli ser en nedside på 51 prosent. Det siste året har aksjen hoppet 87,2 prosent, mens den er ned 37,3 prosent den siste måneden.