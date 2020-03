Bilprodusent vurderer maskeproduksjon

Tirsdag uttalte den amerikanske bilprodusenten Ford at det samarbeider med 3M og helseenheten i General Electrics for å produsere verneutstyr til helsesektoren. Fiat Chrysler meldte samtidig at det skal produsere ansiktsmasker til Nord-Amerika og Mexico.

Onsdag melder den koreanske bilprodusenten Kia at det vurderer å produsere ansiktsmasker ved fabrikken i Kina, ifølge en talsmann for selskapet. Saken er først omtalt av Reuters.

Myndighetene i Kina har oppfordret bilprodusenter og andre produksjonsbedrifter om å bidra i kampen mot viruset.

Kia har midlertidig stanset produksjonen ved fabrikkene i Georgia i USA, samt i Slovakia.