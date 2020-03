Amerikanske bilgiganter satser elektrisk

Ifølge ledere og leverandører for de to største bilmerkene i USA, GM og Ford, har selskapene mer enn to dusin nye elektriske biler i produksjonsplanene. Det melder Reuters.

Det er anslått at selskapene kombinert vil produsere 325.000 elektriske biler i 2026 ifølge AutoForecast Solutions. Det utgjør 5 prosent av den totale produksjonen i Nord-Amerika, men er langt mindre enn volumet Tesla produserer.

Ford har allerede lansert Mach-E, og vil komme med en elektrisk versjon av verdens mest solgte pickup, F-150, neste år. Varebilen Transit vil også bli elektrisk på sikt. Selskapet har også planer om en batteribasert Lincoln-modell.

GM er i gang med planlegging av elektriske modeller for merkene Buick, Cadillac, Chevrolet og GMC. De fleste modellene som er planlagt vil bli avduket i 2023, med noen tidligere modeller i 2022. Selskapet har også blåst liv i undermerket Hummer, som planlegger en elektrisk pickup-modell i 2021.

Produksjonen vil hovedsakelig skje ved fabrikker i Nord-Amerika og enkelte i Mexico.