Bilprodusent mener ESB må kjøpe gjeld

Økonomisjefen i Volkswagen har oppfordret den europeiske sentralbanken (ESB) om å sette kjøp av kortsiktig gjeld høyere på agendaen. Det melder Financial Times fredag, gjengitt av Reuters.

Bilprodusenten skal ifølge Financial Times ha gjort det klart at sentralbanken bør sende tydelige signaler og kjøpe kortsiktig gjeld som typisk har et forfall på mellom seks og ni måneder. Det må også skje fort for å sikre flere selskaper.

Foreløpig er det uklart om sentralbanken har startet oppkjøp av kommersielle papirer der Volkswagen er en av Europas mest vanlige utsteder.

Konsernet har et finansieringsprogram der det kan utstede inntil 15 milliarder euro i gjeld, i tillegg til ytterligere 5 milliarder euro øremerket kortsiktig gjeld til det Belgiske markedet.

Volkswagen har ikke tappet noen av kredittlinjene enda, men de har avtale med banker på over 20 milliarder euro.