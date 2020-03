Kinas bilbransje opp av søla

I Kina skyr ikke forhandlere og produsenter noen midler for å få kundene tilbake til bilbutikkene, som fikk seg en skikkelig smell i den verste perioden under viruskrisen. Det melder Reuters.

Blant annet har kjendiser i det sosiale mediet Lipstick King oppfordret flere millioner fans om å inngå en leieavtale for Cadillac CT4 som produseres av General Motors. Hele seansen ble live-streamet.

Bilforhandleren SGMW har kjørt landsomfattende kampanjer for å få fart på salget. En talskvinne for selskapet sier at det i mars hadde minst fem dager med mer enn 5.000 bilsalg og en dag med 6.000 salg. I begynnelsen av februar var salget på 200 biler.

Alt er likevel ikke positivt. I februar sank økonomien med 21 prosent og salget i verdens største bilmarked raste med hele 79 prosent. I de tre første ukene i mars falt personbilsalget med 45 prosent.

China Association of Automobile Manufacturer mener at etterspørselen ikke vil normalisere seg før tredje kvartal inneværende år.