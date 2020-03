Elbil-mangel ga svakere resultat for bilselger

Bil- og eiendomsselskapet Bertel O. Steen leverte et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 456 millioner kroner for 2019.

– Vi snur nå alle steiner for å kutte kostnader, inkludert lønnskutt på 25 prosent for konsernsjef og 15 prosent for andre medlemmer av konsernledelsen, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

Konsernets samlede driftsinntekter i 2019 endte på 15.027 millioner kroner, som er en nedgang på 5 prosent sett i lys av 2018-inntektene. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 456 millioner kroner mot 535 millioner kroner i 2018. Resultat før skatt endte på 7 millioner kroner mot 269 millioner i 2018.

- Resultatet for 2019 var svakt. Nå har coronakrisen satt hele næringslivet inklusive bilbransjen i en alvorlig situasjon, også oss i Bertel O. Steen. Permitteringer rammer dessverre mange medarbeidere i vårt konsern nå, sier konsernsjefen.

Stor resultatnedgang fra fjoråret

Om 2019-resultatet forteller Maarud at mangel på elektrifiserte modeller og store leveringsforsinkelser bidro til at selskapet kunne vise til et mye svakere resultat for 2019 enn tidligere år.

– Som følge av at vi er både importør og detaljist treffes vi dobbelt når nybilsalget svikter, forteller Maarud.

Bertel O. Steen har sett en positiv utvikling på bruktbil, de har kuttet kostnader og investert i et nytt logistikksenter, ny forhandler på Lørenskog og et felles IT-system på tvers i konsernet. Videre merker de også mer interesse for sine mobilitetstjenester Otto og Fleks, og anser seg som godt posisjonert for vekst nå som modellutvalg og leveranser fra deres fabrikker tar seg opp og coronasituasjonen etter hvert normaliseres.

– Resultatet påvirkes av flere engangskostnader knyttet til doble leiekostnader forbundet med ferdigstillelsen av logistikksenteret og kostnader forbundet med flyttingen, samt terminering av gammelt IT-system og utrulling av et nytt IT-system, legger Maarud til.

Forsinkelser og mangel på elbiler

Et begrenset utvalg av elbiler og plug-in hybrider var blant faktorene som førte til et resultatfall for Bertel O. Steen i andre halvdel av 2018 og som fortsatte i 2019.

Antall registreringer av Bertel O. Steens merker falt med hele 30,4 prosent i 2019 sammenlignet med foregående år. I samme periode hadde elbilsalget en vekst på 30,9 prosent og bilselgeren solgte faktisk flere elbiler i 2015 enn i 2019.

- Det er mange kunder som venter på elbiler fra våre fabrikanter, og i 2019 fikk vi dessverre ikke levert tilstrekkelig med biler av populære modeller som Kia e-Soul, Kia e-Niro og Mercedes-Benz EQC. Vi har hele tiden jobbet hardt mot fabrikantene for å få leveranser av så mange elbiler som mulig til kundene våre. Vi har nå mange spennende elektriske modeller å tilby fra alle våre fabrikanter, men det er fremdeles usikkerhet knyttet til leveranser grunnet situasjonen rundt Covid-19 globalt, sier Maarud.

Positiv utvikling på varebil

Varebiler utgjør en svært sentral del av Bertel O. Steens virksomhet. Med fire merker i porteføljen og en samlet markedsandel på 29,7 prosent i 2019, inntar Bertel O. Steen posisjonen som Norges største varebilforhandler for andre år på rad, heter det i pressemeldingen.

Markedet for lette nyttekjøretøy gikk i 2019 svakt opp i forhold til 2019. Bertel O. Steens merker – Peugeot, Mercedes-Benz og Opel – hadde en sterkere vekst enn marekedet generelt.



Godt resultat for bilfinansiering

Bilfinansieringsavdelingen til Bertel O. Steen tilbyr låne- og leasingfinansiering av bilkjøp. Dette datterselskapet, Bertel O. Steen Finans, leverte et sterkt resultat sammenlignet med 2018 og kunne vise til en økning fra 56 millioner kroner til 84 millioner kroner.

Finansieringsgraden for nye biler er ned fra 48 prosent i 2018 og til 44 prosent i 2019. Økende skifte til elektrifiserte biler bidrar trolig til at finansieringsgraden hadde en moderat nedgang fra 2018 til 2019 da det er færre kunder som velger å lease sin nye elbil i forhold til fossilbil, står det i meldingen.