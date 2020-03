Volvo-eier med stort omsetningsfall

Verdens bilindustri er godt nede i knestående og det er svært krevende økonomiske forhold for en rekke merker.

Kinesiske Geely Automobile Holdings Ltd, som blant annet eier svenske Volvo, melder at nettoresultat sank 35 prosent i 2019. Grunnen til det er at Kinas bilmarked, som er verdens største, led en langvarig nedgang. Det melder Reuters.

Overskuddet endte uansett på 8,19 milliarder yuan, som tilsvarer rundt 1,15 milliarder dollar. Det gode resultatet skyldes i stor grad investeringer i europeiske produsenter som Volvo og Daimler AG.

Selskapet forklarer at forsyningskjeden har blitt sterkt påvirket av virussituasjonen og at det setter ytterligere press på volum og lønnsomhet for inneværende år.

I 2019 solgte Geely 1,36 millioner biler og målet for 2020 er å selge 1,4 millioner biler.