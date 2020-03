Bilgigant vil gjenåpne fabrikker i Italia

Bilprodusenten Fiat Chrysler har tidligere denne måneden stengt flere fabrikker på midlertidig basis grunnet smittefare og fall i bilsalget.

Mandag uttalte en tillitsvalgt at selskapet ønsker å gjenoppta noe av kjøretøyproduksjonen fra neste uke ved tre anlegg i Italia. Forutsetningen er at myndighetene gir grønt lys for oppstarten. Det melder Reuters.

De tre anleggene er samlebåndet for Jeep Compass i Melfi i Sør-Italia, Atessas fabrikk i midten av Italia som produserer lette kjøretøy, samt produksjon av elektriske Fiat 500 ved Mirafiori-fabrikken i Torino.

Tidligere i mars frøs italienske myndigheter all forretningsvirksomhet ansett som ikke-essensiell, inkludert bilindustrien, frem til 3. april.

Luksusbilprodusenten Ferrari meldte fredag ​​at det ønsker å gjenåpne to av sine italienske fabrikker, forutsatt at det har forsyninger.