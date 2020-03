Bilgigant skal lage 50.000 respiratorer

Sent mandag kveld norsk tid meldte bilprodusenten ford at det skal produsere 50.000 respiratorer i løpet av de neste 100 dagene. Produksjonen skal foregå på anlegget i Michigan i samspill med General Electrics helsedivisjon.

Respiratorproduksjonen kan etter 100 dager settes til 30.000 maskiner per måned etter behov, melder Reuters.

Designet på respiratorene er en forenklet type som benytter lufttrykk uten behov for strøm. Maskinen er godkjent av GE Healthcare og Florida-baserte Airon Corp, og maskinen vil dekke behovet for de fleste viruspasientene.

Fredag uttalte president Donald Trump at han vil benytte loven om forsvarsproduksjon, for at selskaper som i utgangspunktet tilhører en annen industri skal kunne produsere helsemateriell.