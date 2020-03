Bilprodusent forventer firedoblet salg i Kina

Volkswagen forventer en firedobling av bilsalget i verdens største bilmarked, Kina, i mars. Selskapet trekker fram en stor bedring etter virussituasjonen som den viktigste indikasjonen for økt salg. Det melder Reuters.

- Vi er forsiktige optimistiske for at de verste effektene av krisen ligger bak oss om to til tre måneder, sa Stephan Woellenstein, leder for Volkswagens Kina-virksomhet.

Etterspørselen er fremdeles noe begrenset, men selskapet er forberedt på å øke kapasiteten ved anleggene i Kina. 22 av de har allerede gjenopptatt produksjonen.

Woellenstein forventer et bilsalg på inntil 1 million kjøretøy i mars, opp fra 250.000 i februar.

Totalt i 2020 forventer den tyske produsenten en reduksjon i det kinesiske markedet tilsvarende 3-15 prosent. Selskapet vil uansett investere mer enn 4 milliarder euro i Kina i år der 40 prosent er øremerket elektrisk satsning.

Aksjen er ned 31,23 prosent i år.