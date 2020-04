Tesla knuser konsensus

Tesla rapporterte nettopp at selskapet leverte omtrent 88.400 biler i første kvartal i 2020. Aksjen steg over 10 prosent etter nyheten. Per onsdag forventet analytikere omtrent 79.900 leveranser, skriver CNBC.

Fordelt etter modell, rapporterte Tesla 76.200 leveranser av Model 3 og Y kjøretøy, og 12.200 leveranser av Model S og X kjøretøy for første kvartal.

Analytikerne hadde forventet kombinerte leveranser av 68.674 Model 3-sedaner og Model Y SUV-er, samt 11.234 kombinerte leveranser av de eldre og dyrere Model S- og X-modellene.

Anslagene tok hensyn til covid-19-pandemien som krevde Tesla å stanse produksjonen på sin viktigste fabrikk i Fremont, California den siste uken av mars. I tillegg måtte det amerikanske bilselskapet også stoppe produksjonen i Shanghai i januar og februar.