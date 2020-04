Sjokkert over Tesla-tallene

Tesla rapporterte i går kveld at selskapet leverte omtrent 88.400 biler i første kvartal. Solid over analytikernes forventning på rundt 79.900 leveranser.

– Jeg er sjokkert over at de leverte så bra. Jeg vet ikke hvordan de har klart det. De hadde alle unnskyldninger i verden for å levere svake tall, sier Gene Munster, grunnlegger og partner i Loup Ventures, ifølge Bloomberg.

– Det er en liten seier i en mørk tid, sier Dan Ives, Wedbush Securities-analytiker, som har holdanbefaling på aksjen.

Fordelt etter modell, rapporterte Tesla 76.200 leveranser av Model 3 og Y kjøretøy, og 12.200 leveranser av Model S og X kjøretøy for første kvartal.

Analytikerne hadde forventet kombinerte leveranser av 68.674 Model 3-sedaner og Model Y SUV-er, samt 11.234 kombinerte leveranser av de eldre og dyrere Model S- og X-modellene.

Anslagene tok hensyn til covid-19-pandemien som krevde Tesla å stanse produksjonen på sin viktigste fabrikk i Fremont, California, den siste uken av mars. I tillegg måtte det amerikanske bilselskapet også stoppe produksjonen i Shanghai i januar og februar.

Tesla-aksjen er opp 12 prosent til 509 dollar i førhandelen fredag.