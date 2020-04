Elendige forventninger til tysk bileksport

Forventningene til eksporten for Tysklands bilindustri har nådd sitt laveste nivå siden mars 2009. For elleve år siden var Europas største økonomi hardt rammet av finanskrisen og på kanten av stupet, så tallene skaper rom for bekymring. Det er analyseselskapet IFO som har publisert forventningstallene mandag.

IFO mener at utsiktene for den tyske bilindustrien er betydelig forverret og at poengsummen for sektoren de kommende månedene har falt fra -19,7 i februar til -33,7.

Bilindustrien er en svært viktig næring for Tyskland og genererte rundt 426 milliarder euro i omsetning i 2018. De seneste tallene for brutto produksjonsverdi viser en produksjon verdt nærmere en halv milliard euro, ifølge statistikkbyrået Statista.

I tysk bilbransje er Volkswagen Group desidert størst med 11 millioner enheter kjøretøyer produsert i 2018. Daimler fulgte på med 3,36 millioner og BMW Group på plassen etter med 2,54 millioner biler.

Historisk har antallet registrerte personbiler vokst de siste fem tiårene, fra 4,5 millioner i 1960 til 47 millioner i 2019.