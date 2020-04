Analytiker setter fart på Tesla-aksjen etter oppgradering

Analytiker Philippe Houchois i investeringsbanken Jefferies, oppgraderte mandag Tesla-aksjen til kjøp fra tidligere nøytral, ifølge Marketwatch.

Samtidig nedjusterte Houchois kursmålet til 650 dollar, fra tidligere 800 dollar.

Analytikeren peker på at lave bensinpriser kan skape motvind for Tesla. Likevel mener han at myndighetene i Europa og Kina fremdeles vil støtte tiltak for å bevege befolkningen mot å kjøre elbiler.

«Når vi ser lenger frem, mener vi Teslas evne til å hente kapital er veldig positiv når presset på industriens transformasjon akselererer», skrev Houchois ifølge Marketwatch.

Selv om Tesla påvirkes av coronaviruset som nå har smittet over 1,3 millioner mennesker globalt, mener Houchois at balansen vil forbli solid. Likevel minner han på at coronaviruset skaper forstyrrelser i selskapets varelager og fordringer i slutten av 1. kvartal.

Mandag steg Tesla-aksjen 7,6 prosent til 516,24 dollar. Den har dermed fortsatt et stykke å gå opp til analytikerens kursmål.