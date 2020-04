Flere bilprodusenter har allerede omstilt fabrikkene for å produsere produkter til helsesektoren. BMW henger seg på trenden og vil begynne å produsere ansiktsmasker for å beskytte egen stab og publikum under viruskrisen, sa Oliver Zipse, administrerende direktør i BMW. Det melder Reuters.

Ifølge Zipse vil den tyske bilprodusenten kunne produsere flere hundre tusen masker hver dag.

BMW har allerede levert 100.000 masker til den tyske regjeringen og overleverte ytterligere 50.000 masker og én million hansker onsdag.

BMW sa mandag at produksjonsstans ved fabrikkene utvides med to uker til 30. april.

BMW-aksjen er ned 32,67 prosent i år og ned nærmere en prosent så langt onsdag.