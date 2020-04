Analytikere er positive til Tesla-aksjen

Analytiker Colin Rusch gjentok ifølge Marketwatch sin anbefaling på Tesla-aksjen som «outperform». Samtidig har han et kursmål på 684 dollar per aksje.

Bakgrunnen for kursmålet skal være at Rusch nylig oppjustert estimatene sine på Teslas inntekter. Han tror nå at selskapet vil få inn 5 milliarder, oppjustert fra tidligere 4,5 milliarder.

I tillegg forventet han at Tesla får et resultat per aksje på minus 0,36 dollar, en oppjustering fra tidligere minus 2,9 dollar.

Fredag stengte Tesla-aksjen på 573 dollar, opp 4,4 prosent. Det vil si at Rusch ser en oppside på omtrent 19,4 prosent.

Likevel er han ikke den eneste analytikeren som er positiv til Tesla. Ari Wald som fokuserer på teknisk analyse, er positiv til Tesla så lenge aksjen holder seg over «det kritiske støttenivået på 390 dollar».

Ifølge Marketwatch er 390 dollar et kritisk nivå, siden det er der 200-dagers glidende gjennomsnitt konvergerer med et mangeårig motstandsnivå som har blitt brutt tidligere.

Hittil i år har Tesla-aksjen steget 37 prosent. Likevel har aksjen falt i verdi etter coronaviruset, da den på sitt høyeste stod i 917,4 dollar i slutten av februar.