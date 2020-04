Ford med resultatvarsel: Venter underskudd i milliardklassen

Ford varsler kraftig underskudd i den underliggende driften i første kvartal, ifølge Reuters.

Den amerikanske bilprodusenten estimerer at det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) vil bli på minus 600 millioner dollar.

Det tilsvarer over 6,1 milliarder kroner.

Til sammenligning var tilsvarende resultat i første kvartal i fjor på pluss 2,4 milliarder dollar, drøyt 24 milliarder kroner etter dagens vekslingskurser.

Ford estimerer videre at inntektene i kvartalet som nettopp er tilbakelagt, vil vise rundt 34 milliarder dollar.

Selskapet opplyser at salget av kjøretøy i første kvartal var ned 21 prosent fra samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av lavere produksjon og etterspørsel forårsaket av coronaviruset.

Fullstendig regnskap for første kvartal vil bli offentliggjort 28. april. Da vil Ford også komme med estimater for hvordan coronaviruset går ut over selskapets finanser.