Volkswagen vraker guidingen

Tidligere torsdag meldte Volkswagen at det delvis skal starte opp igjen produksjonen. Selskapet uttaler nå at det trekker guidingen for inneværende år, melder Reuters.

Guidingen fjernes fordi utsiktene for 2020 er for usikre, samt at etterspørselen og konserninntektene falt med 8 prosent i første kvartal.

Volkswagen ventet på forhånd en omsetning på 55 milliarder euro for første kvartal, en reduksjon fra 60,01 milliarder euro i fjor.

Konsernet uttalte at utsiktene for året ikke lenger kan oppnås.