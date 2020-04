Volkswagen kompenserer 200.000 kunder for dieselgate

Den tyske bilprodusenten Volkswagen ble i 2015 avslørt for å ha jukset med utslippene på en rekke dieselbiler. Først fem år senere begynner selskapet å komme til enighet med flere av kundene som rettet økonomiske krav.

Mandag melder bilprodusenten at det har kommet til enighet med 200.000 av de 260.000 kundene som deltok i et klassesøksmål fra den tyske forbrukergruppen VZBV, melder Reuters.

Ytterligere 21.000 saker er fortsatt under vurdering for mulige utbetalinger på mellom 1.350 til 6.250 euro per bil. Det endelige beløpet avhenger av alderen og type bil.

Til sammen må Volkswagen ut med 620 millioner euro. Selskapet har allerede satt av 830 millioner euro til erstatninger.

Skandalen har allerede kostet Volkswagen 30 milliarder euro i refusjoner, bøter og tilbakebetalinger.