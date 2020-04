Jaguar Land Rover vil tråkke på gassen i mai

Jaguar Land Rover tar sikte på å starte opp igjen produksjonen ved flere av sine fabrikker fra 18. mai, melder Reuters.

I første omgang skal det gjelde tre britiske fabrikker og fabrikken i Slovakia.

I og med at produksjonslandene løsner på retningslinjene for smitte-avstand, og at detaljhandelen gjenåpner over hele verden, så håper vi på snarlig oppstart, sa firmaet i en uttalelse.

Fabrikken i Kina har vært i drift siden midten av februar.