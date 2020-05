8.000 arbeidere tilbake på jobb

Den tyske bilgiganten Volkswagen opplyste mandag at det har gjenopptatt driften ved selskapets største fabrikk i Wolfsburg i Tyskland. 8.000 arbeidere har vendt tilbake og det skal bygges 1.400 biler i uken, etterfulgt av 6.000 biler i uken i løpet av to uker, melder Reuters.

Tyske myndigheter har gitt grønt lys for at landets bilindustri kan vende tilbake, så lenge det blir iverksatt gode smittevernstiltak ved fabrikkene.

- Produksjonskapasiteten ved fabrikken i Wolfsburg vil ligge på mellom 10 og 15 prosent i starten, før den øker til rundt 40 prosent neste uke, sier Andreas Tostmann, styremedlem og produksjonsansvarlig i VW, til Reuters.

- Omstart av Europas største bilfabrikk etter uker med stillstand er et viktig symbol for våre ansatte, våre forhandlere, leverandører, den tyske økonomien og for Europa, sa Tostmann.

Denne uken vil Volkswagen også starte opp igjen produksjonen i Portugal, Spania, Russland, Sør-Afrika og Sør-Amerika. Selskapet opplyser samtidig at rundt 70 prosent av forhandlerne i Tyskland har åpnet igjen.