Det globale bilsalget ventes å falle 25 prosent i år

Bilsalget falt som en sten da coronaviruset bredte seg over hele verden. I Norge har salget ifølge Bilimporøtrenes Landsfering (BIL) ligget på rundt 50 prosent av normalen i slutten av mars. Registreringstallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at salget så langt i april er ned 45,5 prosent.

Rundt omkring i verden varierer tallene, men de er kraftig ned i alle markeder. I tillegg har praktisk talt alle verdens bilfabrikker stått stille i en måned eller mer, inntil de nå begynner å starte opp igjen. De langsiktige konsekvensene er imidlertid mer dramatiske og usikkerheten er stor.

Krise på krise

Flere analysebyråer drister seg likevel til å spå i bilsalget og ifølge Automotive News tror IH Markit det globale bilslaget vil falle 22 prosent til 70,3 millioner biler i år. I Vest- og Sentral-Europa tror de salget vil falle 25 prosent til 13,6 millioner biler. I tillegg vil en resesjon og fall i BNP på tre prosent føre til større problemer på sikt.

Morgan Stanley har tre scenarioer for Vest-Europa, med en nedgang på 16, 23 eller 30 prosent, til 12 millioner, 11 millioner eller 10 millioner biler. Selskapet uttrykker imidlertid større bekymring for etterspørselen og finansiering, enn produksjonen.

Langvarig nedtur

I Kina, hvor de er kommet lenger i corona-prosessen falt salget med 80 prosent i februar, men kun 46 prosent i mars. Der spår analysebyråene en salgsnedgang på på mellom 10 og 16 prosent på årsbasis, men det kommer i tillegg til nedgangen de siste årene.

I USA tror J.D. Power på en salgsnedgang på 26 prosent til 12,6 millioner biler, mens IHS tror nedgangen blir på 27 prosent til 12,5 millioner.

Uansett blir 2020 et kriseår uten sidestykke for den globale bilindustrien.