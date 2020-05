Daimler har høye forventninger tross massive tap

Den tyske bil- og lastebilprodusenten Daimler uttalte onsdag at det forventer bedring i driftsresultatet i forhold til i fjor. Det til tross for en markant nedgang i driftsresultatet som raste fra 2,8 milliarder i første kvartal i fjor til 617 millioner euro i år, melder Reuters.

Grunnen til optimismen er at selskapet hadde betydelige engangskostnader i fjor og at bunnlinjen dermed vil forbedres til tross for massiv omsetningssvikt.

Daimler har allerede vraket den opprinnelige guidingen for inneværende år, på tross av usikre fremtidsutsikter. Selskapet har også advart aksjonærene om at kontantstrømmen, som tidligere har blitt brukt til å betale utbytte, vil synke i år.