Bosch mener bilproduksjonen skal ned 20 prosent

- Vi forbereder oss på en vedvarende global lavkonjunktur som også vil ha betydelig innvirkning på vår egen produktivitet i 2020, sa Stefan Asenkerschbaumer, finansdirektør i Bosch, i en uttalelse onsdag, melder Reuters.

Det tyske selskapet Bosch produserer blant annet hvitevarer og verktøy, samtidig som det er verdens største produsent av deler til bilindustrien.

Produsenten forventer at bilproduksjonen vil falle med 20 prosent i 2020, og det medfører store negative konsekvenser for etterspørselen etter bildeler.

For å kutte kostnader har Bosch endret tidsplanen for investeringer, redusert arbeidstiden for de ansatte og innført lønnskutt, melder Reuters.

- Selv om produksjonen har økt i Kina, og europeisk industri forbereder seg på å starte opp igjen for fullt, må vi stålsette oss for en alvorlig global lavkonjunktur i hele 2020 som helhet, sa Asenkerschbaumer.

Til tross for de negative fremtidsutsiktene har Bosch-salget holdt seg nesten flatt på 77,7 milliarder euro. På mellomlang sikt forventer selskapet en redusert driftsmargin på 7 prosent.