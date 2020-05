Tesla spås 30 prosent ned

Tesla har fått merke coronakrisen på aksjekursen og var midt i mars ned 60,6 prosent.

De siste ukene har elbilgiganten imidlertid kommet seg opp til aksjekursene vi så før coronaviruset brøt ut. Aksjen stengte i går i 769,12 dollar, ned 3,7 prosent.

Analytikerne ser imidlertid en markant nedside i Tesla-aksjen.

Av 33 analytikere som har blitt spurt av FactSet anbefaler åtte kjøp, 14 hold og 11 har salgsanbefaling på aksjen. Kursmålet er i gjennomsnitt satt til 508,92 dollar – en nedside på rundt 30 prosent.



Investorene har troen

Goldman Sachs tror elbilmarkedet vil vokse til tross for lavere oljepriser på grunn av det ekstreme fallet i etterspørsel. Meglerhuset spår at elbilandelen i verden vil gå fra 2 prosent til 15 prosent i 2030, ifølge Marketwatch.

Tesla har ikke kommet med noen oppdateringer angående hvor mye coronakrisen har påvirket produksjon og salg, men det at de ikke trekker utbytte for 2019 er et sterkt signal om at selskapet gjør det godt tross krisen.

Tallene for første kvartal skal etter planen bli offentliggjort etter at Wall Street stenger i kveld kl. 22.00.

OPPGANG: Tesla-aksjen har hatt markant oppgang siden bunnen i mars. Foto: Skjermdump

Estimater til coronakvartalet

Analytikerne forventer at inntektene skal være på 6,2 milliarder dollar, mot 6,6 milliarder estimert i januar.

EPS, eller resultat per aksje, forventes ned 25 cent per aksje, fra estimert 93 cent per aksje i januar. For året er det forventet 3,6 dollar per aksje, mot 8,60 dollar som var forventet av selskapet selv i februar.

Når det gjelder likviditet hadde selskapet i slutten av fjoråret 6,3 milliarder dollar i kontantbeholdning. Det var også før de økte egenkapitalen med 2,3 milliarder dollar i februar.

– Det er nok til å navigere oss trygt gjennom denne krisen, sa Tesla i mars.

Elbilgiganten overrasket markedet da de tidligere i måneden publiserte kvartalstall som matchet forventningene og på noen punkter slo dem.