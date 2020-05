Vesentlig færre bompasseringer

Selv om den største nedgangen i antall bompasseringer ser ut til å være over, så er det fortsatt mange som har parkert bilen. I april var det 19,1 prosent færre passeringer i Fjellinjens bomanlegg i forhold til samme måned i 2019, melder Fjellinjen i en børsmelding.

Antall passeringer har økt fra ca. 8,6 millioner i april 2019 til ca. 25,1 millioner bompasseringer i april 2020. Grunnen til dette er at det er blitt satt opp flere bommer og at enkelte har betaling i begge retninger, som vil si at det totalt sett var 19,1 prosent færre passeringer.

I den indre ringen fordelte personbiltrafikken seg som følger i april:

Diesel: 39,4 prosent

Bensin: 32,2 prosent

Elbil: 21,6 prosent

I mars var passeringene ned 31-35 prosent.