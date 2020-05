Bilprodusent planlegger å kutte 2,8 mrd. dollar

Den japanske bilprodusenten Nissan planlegger å kutte 2,8 milliarder dollar i årlige faste kostnader som en del av et restruktureringsprogram, rapporterte Bloomberg News onsdag, ifølge Reuters.

Nissan er, som flere andre bilprodusenter, sterkt påvirket av sviktende salg og lavere lønnsomhet.

28. mai er det ventet at bilprodusenten vil lansere en omstillingsplan for å forsøke å få ned kostnadene, siden den mer aggressive salgsstrategien selskapet har benyttet for å jage markedsandeler ikke har fungert.

Avvikling av Nissans lavprismerke, Datsun, er også ett av tiltakene som vurderes, heter det i rapporten, ifølge Bloomberg News.