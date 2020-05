Fiat kan få 6,3 milliarder euro i statsstøtte

Fiat Chrysler Automobiles er nå i forhandlinger med myndighetene om statsstøtte på 6,3 milliarder euro eller omlag 70 milliarder kroner etter dagens kurs.

En støtte av denne størrelsen vil være en av de største til en bilprodusent i historien.

Enorme summer tapt

Det skal være snakk om et treårig lån som skal hjelpe Fiat til å komme seg gjennom coronakrisen, ifølge en pressemelding Bloomberg referer til.

Bilprodusenter er blant dem som har blitt truffet hardest av coronakrisen. Både produksjonen ved fabrikker har blitt stoppet og kjøpsviljen blant kundene har dalt drastisk.

Fiat har brukt opp 5,1 milliarder euro i første kvartal i år i tillegg til at de vedtok å holde tilbake utbyttet på 1,1 milliarder euro.

«Finansieringen vil hjelpe omlag 10.000 små og mellomstore bedrifter i Italia når de nå har åpnet opp igjen i slutten av april», skriver Fiat i pressemeldingen.

Statsministerens støtte

Verden over har bilprodusenter lånt omlag 92,4 milliarder euro siden mars for å holde driften flytende.

Statsminister Giuseppe Conte sa at Fiat kan søke om statsstøtte til tross for at de har hovedkvarter et annet sted enn Italia.

– Vi snakker om italienske fabrikker som gir jobber til tusenvis av italienere, sier Conte.

Fiat har omlag 55.000 ansatte.