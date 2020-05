Bilsalget i full revers

Gjennom andre halvår i fjor var det klare tendenser til svakere nybilsalg, men det snudde i årets første kvartal og salget tok seg noe opp igjen før coronakrisen førte til bråstans i april. Nye makroprognoser fra DNB anslår at nybilsalget vil havne på kun rundt 100.000 biler i år, skriver Knut A. Magnussen i DNB Markets i et analysenotat mandag.

I tillegg til at prognosene for nybilsalget er uvanlig svake har bruktimporten også bremset kraftig opp, som følge av den svake kronekursen. Magnussen understreker at usikkerheten knyttet til prognosene er uvanlig stor.

Svakeste salg siden 2009

Nybilsalget falt til 7.425 biler i april, det laveste siden mai 2009. Kombinasjonen av nedstengning, oppbremsing i økonomien og stor usikkerhet rammet dermed bilmarkedet hardt.

Under finanskrisen var salget nede i 5.350 biler på det laveste i januar 2009. Salget tok seg relativt raskt opp igjen til 10.000 biler i oktober samme år. Denne gangen er det ikke gitt at bedringen vil komme like raskt, blant annet på grunn av høy arbeidsledighet.

DNB tror på en arbeidsledighet på 6,7 prosent i 2020, en oppgang på 3 prosentpoeng fra i fjor, og vesentlig høyere enn i 2009. DNB tror også på en nedgang i fastlands-BNP på 6 prosent i år.

Nedjusterer estimatene

Før coronakrisen spådde DNB et nybilsalg på 137.000 biler, men nedjusterer nå anslaget til 100.000 enheter. Det innebærer et gjennomsnittlig salg av 7.500 biler pr. måned resten av året.

Analysen legger til grunn et ytterligere fall på kort sikt, men at det vil ta seg opp igjen på lengre sikt når samfunnet åpnet opp igjen og flere kommer tilbake på jobb.