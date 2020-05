Volkswagen betaler 9 millioner euro for å unngå rettssak mot selskapets toppsjefer

Den tyske bilprodusenten opplyser tirsdag kveld at administrerende direktør Herbert Diess og styreleder Hans Dieter Pötsch slipper å bli stilt for retten for markedsmanipulering ved at selskapet betaler 9 millioner euro.

Beløpet tilsvarer nesten 100 millioner kroner.

– Ifølge vurderingen til styret er det i selskapets beste interesse at rettsforfølgelsen blir avsluttet, skriver VW i en uttalelse.

Selskapet har gått med på å betale 4,5 millioner euro for å avslutte søksmålet mot hver av de to sjefene.

Begge har vært anklaget for å holde tilbake informasjon som kunne påvirket selskapets børsverdi.

Informasjonen som ble holdt tilbake, dreide seg om jukset med utslippstester som selskapet utførte for å få det til å se ut som om dieselbilene var mer miljøvennlige enn de egentlig var.

De to ventet for lenge med å informere investorene om hva selskapet hadde gjort, ifølge tysk påtalemyndighet.