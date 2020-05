Rolls-Royce restrukturerer

Rolls-Royce Holdings planlegger å kutte 9.000 stillinger av en global arbeidsstokk på 52.000, som en del av en større restrukturering.

Bakgrunnen for restruktureringen skal være at selskapet «ser redusert etterspørsel for flyvirksomhet i fremtiden på grunn av coronapandemien», heter det i en pressemelding.

– Tenker langsiktig

Rolls-Royce leverer flymotorer til verdens største flyselskap.

Restruktureringen skal generere mer enn 1,3 milliarder pund, eller i overkant av 15,8 milliarder kroner, annualisert, men vil også koste rundt 800 millioner pund å gjennomføre.

Det er hovedsakelig luftfartsavdelingen som vil bli berørt av restruktureringen, og utgiftene skal spres over to år fra 2020 til 2022, sier selskapet.

– Til tross for at myndighetene over hele verden gjør det de kan for å støtte bedrifter kortsiktig, må vi respondere på markedet og tenke langsiktig. Myndighetene kan ikke erstatte en etterspørsel som ikke vil være der over lengre tid, sier Warren East, adm. direktør i Rolls-Royce.