Blodrød utvikling i bilbransjen

Den globale bilbransjen lider og flere bilprodusenter kapper kostnader ved å restrukturere modellutvalget og kvitte seg med ansatte verden over. Flere fabrikker stengte umiddelbart etter at viruspandemien slo til for fullt, og selv om flere produsenter nå har begynt å gjenoppta produksjonen, så blør selskapene penger.

I 2019 ble det produsert 92 millioner kjøretøy og de 10 største produsentene hadde en produksjonsandel på 64 millioner enheter. Salgsanslaget for inneværende år er betydelig redusert, noe som har medført kraftig kursfall for de største produsentene.

Liste over de 10 største bilprodusentene i verden med antall kjøretøy produsert i 2019 og kursutvikling i år (negativ for samtlige produsenter):

Volkswagen Group, 10.336.495, -20,58 prosent.

Toyota, 9.698.609, -16,87 prosent.

Renault Nissan, 9.222.665, -57,73 prosent (Renault-aksjen).

General Motors, 7.744.714, -29,48 prosent.

Hyundai/ Kia, 7.203.538, -26,98 prosent.

Ford, 4.901.247, -39,46 prosent.

Honda, 4.826.223, -16,10 prosent.

FCA, 4.360.186, -45,06 prosent.

Groupe PSA, 3.176.473, -47,61 prosent.

Mercedes Daimler, 2.623.037, -37,35 prosent.

Fremtidsutsiktene for bilbransjen er svært usikre og analytikere i Bloomberg spår at salget av tradisjonelle biler med forbrenningsmotor vil rase 23 prosent i år.

Honda meldte fredag at det kan komme til å kutte 20.000 jobber , som følge av etterspørselssvikt, og finansministeren i Frankrike mener Renault kan forsvinne.

Tirsdag kom det tall fra European Automobile Manufacturers Association (Acea) som viste 76,3 prosent nedgang i antall nybilregistreringer i Europa i april.

Det er likevel én bilprodusent som har manøvrert godt gjennom krisen, nemlig Tesla. Aksjen er opp hele 94,96 prosent i år, til tross for delvis stengte fabrikker i Kina og USA.