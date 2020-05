Frankrikes finansminister sier Renault kan forsvinne

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire sier fredag at den franske bilprodusenten Renault kan forsvinne dersom den ikke snarest får hjelp til å stå imot virkningene fra coronakrisen, melder Reuters.

– Ja, Renault kan forsvinne, sier han til radiostasjonen Europe 1.

Han legger samtidig til at Renault også må tilpasse seg til situasjonen slik den er nå.

Har regjeringens støtte

Finansministeren mener Renault ikke må stenge fabrikken i franske Flins, og at bilprodusenten bør være i stand til å kunne beholde flest mulig arbeidsplasser i Frankrike og samtidig være konkurransedyktig.

Bilprodusenten har vurdert å stenge flere franske fabrikker for å komme seg gjennom coronakrisen.

Samtidig understreker Le Maire, ifølge nyhetsbyrået, at Renaults styreleder Jean-Dominique Senard jobber hardt med en ny strategi for bilprodusenten, og at Renault-toppen har den franske regjeringens støtte.

Forhandlingene om en lånepakke på 5 milliarder euro til Renault skal imidlertid ikke være i mål ennå, ifølge avisen Le Figaro.