Lokker med gratis oljeskift og bensin

Cashback, 10 gratis oljeskift og forhåndsbetalte bensinkort. Dette er bare noen av rabattkupongene Kinas bilforhandlere har begynt å benytte for å lokke kundene tilbake til bilbutikkene, melder Reuters.

Og det ser ut som det funker.

Cui Peng, salgssjef i Geely i Hangzhou, sier at omsetningen hos forhandlerne i regionen har hoppet 30 prosent i april i forhold til mars, og de håper på 25 prosent vekst i mai.

Peng har blant annet tilbudt seks gratis motoroljeskift, til en verdi av 420 dollar, for nye kunder.

I den nærliggende byen Ningbo tilbyr Toyota-forhandlere 10 gratis oljeskift. Det medførte at salget av kjøretøyer i april var tilbake til pre-virusnivåer og forhandlerne sikter mot at salget i mai skal klatre 10 prosent, sa Chen Xiaotian, markedssjef for forhandlerne, til Reuters.

Enkelte luksusmerker har også kastet seg på trenden. Blant annet tilbyr en Lexus-butikk i Hangzhou tusenvis av yuan i cashback for nye kunder.

Ikke uten bekymringer

– Å tilby gaver og cashback tyder på en betydelig etterspørselssvikt fra kundene, sa Alan Kang, senior LMC Automotive-analytiker, og legger til at flere merker kan tilby insentiver på tvers av flere segmenter for å opprettholde markedsandeler.

Kang tror bilsalget i Kina vil være enten flatt eller vise svak vekst i andre halvår i år.