FT: Konsernsjefen i Aston Martin vil få sparken tirsdag

Ifølge Financial Times vil konsernsjefen i Aston Martin, Andy Palmer, få sparken tirsdag, ifølge to som er kjent med saken.

Avgjørelsen vil komme etter at Aston Martin leverte et resultat før skatt på minus 118,9 millioner pund i 1. kvartal. Det var et betydelig resultatfall fra 17,3 millioner pund året før.

I tillegg opplevde selskapet et kollaps i inntektene på 60 prosent etter at salg av biler nærmest ble halvert.

Tobias Mores, som per dags dato er ansvarlig for AMG i Mercedes, vil ta over som konsernsjef.

Aston Martin bekrefter overfor Financial Times at de vurderer endringer i ledelsen, og at en kunngjøring vil komme når det er fornuftig. Likevel var ikke Palmer kjent med planene, og ønsket derfor ikke å kommentere avgjørelsen.

Hittil i år har Aston Martin-aksjen stupt 79,8 prosent.