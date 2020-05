McLaren sier opp over en fjerdedel av arbeidsstokken

McLaren Group annonserte tirsdag at de blir nødt til å si opp 1.200 ansatte som en følge av corona-pandemien. Det er ventet at kuttene vil bli gjort på tvers av konsernets avdelinger for gatebiler, racingbiler og teknologi, melder Reuters tirsdag.

Avlyste motorsportarrangementer, stans av produksjon og detaljhandel, sammen med et fall i etterspørselen etter teknologiske løsninger, har rammet konsernet hardt.

– Det er noe vi har jobbet hardt for å unngå, ved å allerede ha satt igang dramatiske kostnadsbesparende tiltak på alle områder av virksomheten. Men vi har ikke noe annet valg enn å redusere størrelsen på arbeidsstyrken vår, sier konsernsjef Paul Walsh.

Kuttene består av mer enn en fjerdedel av arbeidsstyrken til den britiske superbilprodusenten, som er på drøyt 4.000 ansatte, skriver Sky, som var først ute med å rapportere nyheten.

Håper på F1-oppstart

Kuttene kommer samtidig som at McLaren prøver å hente 275 millioner pund i markedet, støttet av verdien på den klassiske bilsamlingen og det moderne Norman Foster-designet hovedkvarteret.

Det er også et lite håp om at Formel 1-sesongen vil starte opp igjen 5. juli på Silverstone, etter at den britiske statsministeren Boris Johnson ga grønt lyst for at det kunne fortsette bak uten publikum. Rundt 12 prosent av inntektene til McLaren kommer fra racing, gjennom premiepenger og reklameavtaler, skriver The Guardian.

Det er også ventet at den japanske bilprodusenten Nissan vil annonsere nedskjæringer de kommende dagene, med opptil 20.000 ansatte globalt.