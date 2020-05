Aston Martin skyter i været med ny konsernsjef

Tobias Moers, tidligere adm. direktør i Mercedes-Benz, erstatter Andy Palmer som toppsjef for Aston Martin.

Aksjen føk opp omlag 40 prosent på det meste intradag, og endte 27,9 prosent opp til 45,36 GBX, eller 557,28 kroner.

Lawrence Stroll, styreleder i Aston Martin, sa at styret er «bestemt på at tiden er ine for at en ny leder presenterer våre planer».

Selskapet fokuserer mye av fremtidens suksess på DBX – historiens første SUV i Aston Martin-stallen. DBX skal koste omlag 189.900 dollar, ifølge CNBC.

Aston Martin sliter på lik linje med resten av bilprodusentene under coronakrisen. IHS Markit spår bilmarkedet ned 22 prosent i år, til mindre enn 70 millioner solgte biler.