BASE PÅ MADSERUD GÅRD: Herregården eies av Selvaag og huser boligkonsernets såkalte proptech hub. – Huset er som et slott og ville normalt ha vært langt over vår standard og betalingsevne, sier Helge Bod Vangen (til venstre), ansvarlig for forretningsutvikling i Hayk. Til høyre daglig leder Nikolai Pyke. Foto: Anders Horntvedt