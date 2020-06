Bilprodusent skal kutte 2,8 mrd. dollar over 4 år

Nissan har vært i trøbbel etter at coronakrisen slo til for fullt og varslet forrige uke at det vurderer å kutte 20.000 jobber i Europa.

Torsdag avduket selskapet en plan om drastiske kostnadskutt og nedskjæringer over en fireårs-periode, for å bli en mindre og mer lønnsom produsent, melder Reuters.

Grepet tas etter at selskapet røk på det første årlige tapet på 11 år.

I henhold til fireårsplanen vil selskapet kutte produksjonskapasiteten og modellutvalget med omtrent en femtedel. Det vil bidra til å kutte utgiftene med 2,8 mrd. dollar.

Nissan sikter mot en resultatmargin på 5 prosent og en global markedsandel på 6 prosent.

Selskapet solgte 4,8 millioner kjøretøy i 1. kvartal og hadde den dårligste økonomiske utviklingen siden 2008/2009 med en negativ driftsmargin på 0,4 prosent.