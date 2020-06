Nyhetsbyrå: Renault kutter 15.000 stillinger

Stillingskuttene er den del av en plan for kostnadskutt på 2 milliarder euro, tilsvarende over 21,6 milliarder kroner. Kuttene skal skje over en treårsperiode, opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge kildene håper Renault at mange av stillingskuttene kan skje via frivillig avgang, pensjoner, interne forflytninger og andre tiltak.