Volkswagen pumper 2,1 mrd. euro inn i kinesisk elbil

Volkswagen er godt igang med storsatsningen på elbil og lanserte for ikke altfor lenge siden den nye helelektriske ID.3.

Nå øker selskapet innsatsen i elektriske biler i Kina.

2,1 milliarder euro pumpes inn i to separate kinesiske elbilaktører. 1 mrd. euro brukes for å ta en 50 prosent eierandel i det statseide Anhui Jianghuai Automobile Group.

Volkswagen vil også investere 1,1 mrd. euro for å kjøpe 26,5 prosent av Guoxuan High-tech Co Ltd, som produserer batterier til elektriske kjøretøy.

Samarbeidet har som mål å lansere ytterligere fem elektriske modeller innen 2025 og etablere en produksjonsbase.

Den tyske giganten tar sikte på å selge 1,5 millioner nye kjøretøy, som enten er helelektriske, med hybridløsning eller hydrogen, i Kina i 2025.