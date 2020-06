Britene lagde bare 197 biler – laveste antall siden krigen

Bilproduksjonen i Storbritannia falt hele 99,7 prosent i april på grunn av coronaviruset, viser tall fra bransjeorganisasjonen The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Tilsammen ble det kun laget 197 personbiler i forrige måned, mot 70.971 i april i fjor.

Ikke siden annen verdenskrig har bilproduksjonen vært så lav på De britiske øyer.



Alle bilene var dessuten så godt som ferdige før fabrikkene ble stengt ned som følge av coronapandemien – bare finpuss sto igjen, ifølge SMMT.

April i fjor var også en svak måned for britisk bilproduksjon. Da var volumene ned 44,5 prosent på årsbasis, tynget av usikkerhet rundt Storbritannias EU-exit, som skulle skje måneden før.

Fra biler til smittevern

I stedet for biler lagde fabrikkene heller smittevernsutstyr til britiske helsearbeidere.

Ifølge SMMT har bilprodusentene produsert over 700.000 varer til personlig beskyttelse, som ansiktsmasker, visirer og frakker.

Fabrikker har også bistått i produksjon av annet medisinsk utstyr.

Estimert kostnad: 150 milliarder kroner

Med kollapsen i april, er bilproduksjonen i Storbritannia til nå i år 27,6 prosent lavere enn i fjor.

319.449 biler er produsert pr. april, mot 441.260 på samme tid i 2019.

Årets produksjon estimeres til færre enn én million enheter.

Videre estimerer SMMT at den tapte produksjonen vil koste sektoren opp mot 12,5 milliarder pund.

Det tilsvarer 150 milliarder kroner.