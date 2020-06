Nissan skal ha sikret lånegaranti fra myndighetene

Problemene har stått i kø for Nissan den siste tiden. Forrige uke meldte bilprodusenten at 20.000 jobber i Europa kunne gå tapt . Torsdag meldte det om massive kostnadskutt på 2,8 mrd. dollar over fire år.

Fredag skal selskapet ha sikret garantier for nærmere en tredjedel av det nye lånet på 6,65 mrd. dollar fra japanske myndigheter, melder kilder til Reuters fredag.

Nissan skal ha sikret 350 milliarder yen (ca. 3,8 mrd. dollar) fra den største långiveren, Mizuho Financial Group, hvorav 200 mrd. yen er støttet av staten.

Andre långivere er Utviklingsbanken i Japan, som vil låne selskapet 180 milliarder yen, mens Mitsubishi UFJ Financial Group vil låne ut 120 milliarder yen.

Nissan kunngjorde det totale finansieringsbeløpet torsdag, men gikk ikke ut med navn på långiverne.